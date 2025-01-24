Ожидаемая неожиданность: киноэксперт оценил шансы Юры Борисова на «Оскар»

Киноэксперт Житков: шансы на «Оскар» у Борисова, безусловно, есть

Выдвижение российского актера Юры Борисова на премию «Оскар» — ожидаемая для всех неожиданность, и шансы у него, безусловно, есть, сообщил РИАМО председатель комитета по предпринимательству в сфере кино-, видео-, театрального и рекламного производства Московского регионального отделения «Деловая Россия» Георгий Житков.

«Приятная, но ожидаемая для всех неожиданность. Шансы, безусловно, есть. Юра Борисов достоин этой награды. Выдвижение Борисова — это в первую очередь заслуга его личного таланта, но и в целом нашей актерской школы», — сказал Житков.

Он отметил, что возможность проявить себя талантам дал взрывной рост производства российского кино.

Ранее стало известно, что Юра Борисов будет бороться за статуэтку кинопремии «Оскар». Его номинировали в категории «Лучшая роль второго плана» за фильм «Анора». Картина рассказывает о любовных отношениях секс-работницы и сына русского олигарха.

Сам артист поблагодарил всех за поддержку. Он признался, что рад побороться за престижнейшую кинопремию, но в то же время в моменте ему сложно осознать свою номинацию.