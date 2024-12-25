Отреставрированную карету Патриарха Никона показали в «Новом Иерусалиме» в Истре

24 декабря в музее «Новый Иерусалим» в Истре представили отреставрированную карету Патриарха Никона. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Это уникальный экспонат, один из редких сохранившихся в мире образцов экипажного дела XVII века. Несколько столетий он находился в стенах Ново-Иерусалимского монастыря, а в 1920 году попал в музейное собрание. Карета была сильно разрушена, на момент начала реставрации от нее оставался один остов. Особенно сильно экипаж пострадал при разрушении Ново-Иерусалимского монастыря немецко-фашистскими войсками в декабре 1941 года.

Реставрация экспоната длилась почти три года и проводилась на средства, выделенные министерством культуры и туризма Московской области. Работы начались в 2022 году.

Специалисты провели серьезную исследовательскую работу, изучали старинные трактаты и немногие сохранившиеся экипажи-аналоги, которые являются большой редкостью даже для европейских музеев. Один из самых ранних — 1610 года — хранится в Лиссабоне.

К 420-летию Патриарха Никона, которое будет отмечаться в мае 2025 года, карета заняла свое место в постоянной экспозиции музея «Новый Иерусалим» в разделе, посвященном Ново-Иерусалимскому монастырю и его создателю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.