Отправить письмо Деду Морозу можно будет на площадках «Московских сезонов»

В столице порядка 80 филиалов «Зимней почты» будет работать с 1 декабря по 28 февраля. Они откроются на площадках «Московских сезонов», сообщается на официальном сайте мэра города.

На «Зимней почте» москвичи и гости столицы смогут бесплатно отправить письмо Деду Морозу или открытку друзьям и близким. Там посетителям предложат выбрать новогоднюю ретрооткрытку с медвежатами, снеговиками и елями, подписать и сразу отправить. На площадках для этого установили специальные ящики «Почты России».

На Манежной площади на площадке фестиваля «Путешествие в Рождество» также поставят такой ящик. Там детей встретит не только Дед Мороз, но и его волшебные помощники. Они расскажут, как самим сделать открытку и оформить письмо. Мастер-класс длится не более 15 минут, поэтому принять участие смогут все желающие.

Кроме того, посетителям площадок помогут сделать красивую фотографию, а затем распечатать ее в формате открытки. После этого стильную открытку можно подписать и отправить друзьям или себе на память. Снимки будут делать по будням с 11:00 до 21:00, по выходным и праздникам — с 10:00 до 21:00.