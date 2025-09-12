«Открытый город»: как развивается проект посещения домов-памятников в Петербурге

Программный директор проекта «Открытый город» в Санкт-Петербурге Ольга Угрюмова заявила, что одна из основных задача программы — сделать доступ в дома-памятники для жителей и гостей города открытым, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Мы составляем план мероприятий, в который входит список таких объектов для посещения участниками и экскурсоводами, и работаем в дальнейшем с ним. Этот документ мы обновляем каждый сезон. По нему мы сверяемся: какие-то объекты нам удалось посетить за минувший сезон, какие-то — нет. Фактически план мероприятий — скелет нашего проекта», — рассказала Угрюмова.

По ее словам, с собственниками и представителями объектов организаторы ведут обстоятельные переговоры, касающиеся числа запланированных мероприятий, разрабатываемого маршрута, доступных для осмотра частей здания и числа участников каждой экскурсии. Посетителей обязательно информируют о необходимости регистрации на сайте проекта.

Такой подход удобен и для самих участников: они получают точную информацию о времени проведения, специалистах и содержании экскурсий. После завершения мероприятия у них есть возможность обратиться к экскурсоводу с интересующими вопросами, подчеркнула директор.