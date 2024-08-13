Открыт авторский пешеходный экскурсионный маршрут в Наро-Фоминске

10 августа для жителей и гостей города сотрудниками Наро-Фоминского историко-краеведческого музея была проведена пешеходно-туристическая экскурсия, рассказывающая об истории и достопримечательностях нашего города, относящихся к дореволюционной железнодорожной инфраструктуре.

Гости узнали не только об истории и архитектурных особенностях сохранившихся строений, но и совершив прогулку сквозь века по живописным историческим местам нашего города, знакомясь с судьбами его жителей и выдающихся земляков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.