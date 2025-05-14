Отец заявил в полицию на продюсеров, которым платил за раскрутку 6-летней дочери

Отец 6-летней блогерши и певицы заявил в полицию на продюсеров, которым он платит за раскрутку дочери, так как ему не понравилась придуманная для девочки песня, сообщает Baza .

У юной звезды около 600 тыс. подписчиков в Tik Tok и 400 тыс. в Likee. Ее 34-летний папа рассказал, что в декабре прошлого года увидел страничку продюсерского агентства и решил обратиться за продвижением дочери как певицы.

Вскоре мужчина перевел центру около 400 тыс. рублей за участие ребенка в новогодней елке. После этого юная певица принимала участие в разных проектах, но, как считает мужчина, часть договоренностей центром не была выполнена.

При этом отец девочки дал продюсерам еще один шанс. Он перевел 300 тыс. рублей за продвижение страниц певицы. Этой работой заказчик также остался недоволен, но продолжил переводить деньги.

В итоге он разочаровался в продюсерах, когда заплатил почти 650 тыс. рублей за новый хит для ребенка, но песня ему совсем не понравилась. Тогда мужчина попросил вернуть оплату за услугу, но центр ему отказал. После этого отец пошел с заявлением в полицию.