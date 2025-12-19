Особняку в Пушкине присвоили статус памятника регионального значения

Это дом статского советника Евгения Максимова, его возвели в 1904 году по эскизам архитектора Сильвио Данини: в то время он занимал должность архитектора Царкосельского дворцового правления.

Первоначально здание, представлявшее собой двухэтажную каменную конструкцию с деревянной надстройкой, было спроектировано в духе английской архитектуры с элементами фахверка. Однако эта важная деталь не сохранилась до наших дней, будучи утерянной при масштабной реконструкции в 1978 году.

Значительную роль в формировании архитектурного облика дома играют обширные открытые террасы, расположенные на двух уровнях. Они декорированы коваными перилами с тонким геометрическим узором.

Начиная с 1909 года, этот дом часто арендовался, и в его стенах проживало немало известных личностей. Среди них — супруга надворного советника Евгения Нестор, философ Сергей Гессен, преподаватель военно-юридической академии Владимир Сокольский и генерал-майор Яков Юзефович.

