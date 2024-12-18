Оркестр Подмосковья награжден дипломом лауреата I степени Всероссийского конкурса

Завершился всероссийский конкурс исполнителей на классической гитаре «Шесть струн». Он проходил в «Детской школе искусств имени С. Д. Сурмилло» (г. Озеры, г. о. Коломна).

«В конкурсе участвовали коллективы из Екатеринбурга, Орла, Рязани, Ростов-на-Дону, Тульской области и других регионов. Наш округ представлял гитарный оркестр «Сто струн» детской школы искусств № 3. После подведения результатов люберецкий коллектив награжден дипломом лауреата I степени», — отметил Волков.

Он добавил, что руководителем оркестра является Елена Котлова, дирижер — Михаил Шумов.

«Поздравляю коллектив детской школы искусств № 3 с отличным результатом и благодарю преподавателей за профессиональную подготовку», — подытожил Владимир Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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