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В декабре и январе в рамках проекта «Зал „Зарядье“ — детям» пройдут концерты

В декабре и январе в концертном зале «Зарядье» пройдет проект «Зал „Зарядье“ — детям», который включает в себя интерактивные концерты и симфонические спектакли. Появилась подробная программа события, сообщает «Царьград» .

7 и 8 декабря зрителей ждет космическое приключение «Волшебная Одиссея: Путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны», где соединятся элементы интерактива, театра и акробатики с компьютерной графикой.

14 и 21 декабря состоится премьера симфонической сказки «Снежная королева», обогащенная выступлениями чтецов и музыкантов, а также оригинальными декорациями. 22 декабря пройдет беби-концерт «Наряжаем елку», а 29 декабря — новогодний концерт «Новогоднее чудо», в котором участвует детский хор «Аврора».

30 декабря можно будет насладиться «Завтраком с Щелкунчиком» и спектаклем «Нелли Букашкина и новогоднее приключение». 3 января Евгений Миронов и Александра Урсуляк представят сказки «Петя и волк» и «Карнавал животных».

8 января зрителей ждет история о Нарнии, а 18 января Евгений Князев прочитает «Рождественские истории» Чарльза Диккенса под музыку Государственного Кремлевского оркестра. Завершит программу 19 января сказка «Щелкунчик» с участием органа.