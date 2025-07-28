Опубликован трейлер третьей части «Аватара» Джеймса Кэмерона

Новая часть выйдет в свет под названием «Аватар: Огонь и пепел». Зрителям предстоит познакомиться с Народом Пепла и их лидером Варанг. Главным героям придется столкнуться с этим воинственным кланом и вступить с ним в борьбу.

В остальном фильм продолжит рассказывать о судьбе Джейка Салли и Нейтири. Им придется столкнуться с новыми испытаниями и защищать себя и народ, сражаясь с агрессивным племенем.

Новая часть франшизы выйдет в свет 19 декабря 2025 года. В ней снялись актеры, уже появлявшиеся в предыдущих частях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер и т. д. Кроме того, актерский каст пополнился такими именами, как Уна Чаплин, Дэвид Тьюлис и Мишель Йео.

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