Определен обладатель Малого кубка Серпуховской лиги КВН
Малый Кубок Серпуховской лиги КВН Подмосковья выиграла команда «Короче»
Фото - © фото: Серпуховская лига КВН
Малый Кубок Серпуховской лиги КВН Московской области выиграла команда «Короче», сообщили в пресс-службе округа.
В Доме культуры «Большевик» встретились пять команд, которые соревновались в традиционном конкурсе «Приветствие».
Победителем Малого Кубка стала команда КВН «Короче», второе место заняла «Лесная братва» из Пушкинского горокруга, а бронза досталась «Стратегам». Лучшим актером игры стал Евгений Черных из команды «Кексики».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.
Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.