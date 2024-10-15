Определен обладатель Малого кубка Серпуховской лиги КВН

В Доме культуры «Большевик» встретились пять команд, которые соревновались в традиционном конкурсе «Приветствие».

Победителем Малого Кубка стала команда КВН «Короче», второе место заняла «Лесная братва» из Пушкинского горокруга, а бронза досталась «Стратегам». Лучшим актером игры стал Евгений Черных из команды «Кексики».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.