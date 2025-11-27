«Они чувствуют юмор»: стендап-комик Чебатков рассказал о Новосибирске

Известный российский стендап-комик Евгений Чебатков заявил, что выступления в Новосибирске стали для него чем-то особенным: жители этого города особенно чувствуют юмор, сообщает Om1 Новосибирск .

«Я очень люблю Новосибирск, и мне нравится дух этого города. Если первые визиты оставляли ощущение чего-то масштабного и не до конца понятного, то сейчас я каждый раз открываю для себя что-то новое», — сказал артист.

По его словам, сибирская осень с морозами и ветрами создает особую атмосферу перед выступлениями.

Одновременно Чебатков не забывает и о корнях: будучи уроженцем Казахстана, он продолжает болеть за любимую хоккейную команду — «АК Барс».

Раскрыл комик и свои творческие планы: он получил небольшую роль в сериале «Тайный город» и начал совместный проект с писателем Сергеем Минаевым — цикл передач, посвященных истории юмора.

