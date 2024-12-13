Олег Майами может стать первым, кого накажут за дискредитацию семейных ценностей

Певец Олег Майами может стать первым в РФ, кого накажут за дискредитацию семейных ценностей. Он посоветовал поклонникам разводиться, сообщает Mash .

Он ответил на вопрос о девизе на 2025 год, перефразировав строчки из песни Тимати «Не сходи с ума».

«Ребят, девчонки, разводитесь, если сомневаетесь. Пока не начался Новый год», — сказал артист.

При этом сам 34-летний певец никогда не был женат.

Российские активисты возмутились пропагандой развода от популярного певца. Правозащитник Светлана Грачева отметила, что ему нельзя призывать к такому публично, да еще и в Год семьи. Кто-то из россиян может воспринять совет буквально и сгоряча разрушить семью.

Грачева обратилась в СКР. Она попросила проверить слова артиста. Поэтому певец может стать первым, кого, возможно, накажут по закону о запрете публичной пропаганды чайлдфри, принятом в прошлом месяце.