Около 30 тыс человек посетили парки Подмосковья в День народного единства

Во вторник, 4 ноября, в 88 парках Московской области состоялось общеобластное мероприятие «Россия. Родина. Единство», приуроченное ко Дню народного единства. Гости приняли участие в акции «Шествие дружбы», посетили мастер-классы народных ремесел и концертные программы, а также отправились на исторические квесты и другие активности. Мероприятие посетило около 30 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области,

В парке им. Л. Н. Толстого в Химках прошло праздничное шествие «Единство через коммуникации». Гости посетили интерактивные площадки «Эпохи славных побед», Всероссийскую передвижную фотовыставку «Сила традиций: народы Российской Федерации» и театральную миниатюру «Минин и Пожарский». В завершении мероприятия прозвучал Гимн Российской Федерации и состоялась концертная программа.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенке посетителей пригласили на интерактивную выставку доспехов и оружия «Родная старина», показательные выступления «Казачья удаль» и выставку кукол в костюмах народов мира. Юные гости приняли участие в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству. Точкой притяжения стала интерактивная фотозона «По следам русских сказок».

Парк «Дулевский» в Ликино-Дулево провел мастер-классы «Народные ремесла», акцию «Шествие дружбы» и исторический квест «Одной историей едины». Особой популярностью пользовались гастрономические точки, где можно было попробовать различные национальные блюда. Гостей также ждали хоровод «Танцы народов России» и концертная программа «Многонациональная Россия».

В парке «Сестрорецкий» в Клину прошел концерт ансамбля народной музыки «Дмитровские рожечники». Посетителей развлекали русскими народными играми и забавами. Кроме того, состоялись лекция «Многонациональная Россия» и мастер-классы.

В Зарайском центральном парке желающие приняли участие в акции «Шествие дружбы» и флешмобе «Танцы народов России». Для юных посетителей провели творческие мастер-классы. На протяжении мероприятия для гостей работали тематические станции народов России: Татарская, Дагестанская, Башкирская, Осетинская и станция народов Севера. Завершилась программа концертом «Многонациональная Россия».

Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры и туризма и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.