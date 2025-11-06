Около 12 тыс человек посетили акцию «Ночь искусств» в Подмосковье

3 ноября состоялась Всероссийская ежегодная акция «Ночь искусств». В государственных музеях региона участие в акции приняли порядка 12 тысяч человек. А всего в этот день в государственных и муниципальных музеях Подмосковья побывали около 50 тысяч гостей: порядка 40 тысяч посетили государственные музеи, и более 9 тысяч — муниципальные. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

В музеях Подмосковья прошла насыщенная программа мероприятий. Посетителей ждали концерты, экскурсии, квесты, интерактивные представления, мастер-классы, тематические лекции и многое другое.

Так, в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“ прошли сумеречная экскурсия по Главному усадебному дому, которую провели директор музея-заповедника Александр Богатырев и Василий Бегинин, потомок поэта Федора Тютчева, концерт гитариста Сергея Дедова, костюмированная экскурсия по усадебной кухне, театрализованная программа „Мистическая прогулка. Призраки старой усадьбы“ и „Квест номер 17“ по усадебному парку.

Гостей музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» ждала музыкальная программа: перформанс от китайской пианистки, посвященный музыке Бетховена, концерт молодого пианиста Егора Сидорова «Чехов и музыка», выступление квартета им. А. А. Алябьева Московской областной филармонии, а также лекции по живописи и скульптуре.

Поэтическая прогулка-экскурсия «О, Русь моя!» в усадьбе Шахматово музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока познакомила гостей с незабываемыми стихами великого поэта Серебряного века. В усадьбе Боблово состоялись лекция-экскурсия, посвященная 160-летию со дня покупки усадьбы Д. И. Менделеевым и показ фильма о выдающемся ученом. Гости обеих усадеб смогли поучаствовать в квестах-путеводителях.

В Коломенско-Зарайском музее-заповеднике посетители побывали на творческих мастерских, интерактивной программе «Отдых служилого человека в XVII веке», презентации книги зарайского поэта Николая Невского «За Раем», а также приняли участие в театрализованной программе «Как зарайская Матрена к императрице ездила», основанной на историческом факте представления рязанского народного костюма императрице Александре Федоровне в 1837 году, в танцевальной программе, квесте и других мероприятиях. Особый интерес вызвал паблик-ток «Зарайск в XVII веке» с директором музея К. В. Кондратьевым и кандидатом исторических наук О. А. Курбатовым.

Музей-заповедник П. И. Чайковского провел для гостей парфюмерный мастер-класс по созданию ароматов на темы пьес композитора из цикла «Времена года», театрализованную экскурсию, квест-игру, экскурсии по выставкам и концерт ансамбля АРТ-КОЛЛАЖ «Планета Голливуд».

В Серпуховском историко-художественном музее гостей ждали выставочные пространства Особняка А. В. Мараевой и галереи «Каретный сарай», презентация выставки в Покровской церкви, экскурсии, мастер-классы, встречи с профессиональным фотографом Алексеем Назаровым, психологом Ириной Савицкой и режиссером Екатериной Айсовой, а также интерактивные программы, экскурсии и занятия для детей. Завершился вечер иммерсивным променадом «имМОРсив» по выставке «Море великих. От Айвазовского до Кандинского».

Посетителей Звенигородского государственного музея-заповедника ждали экскурсия в темноте «Искусство не спит» по выставке «Среда обитания. Живопись, скульптура и графика А. А. Волкова», «Звенигородский квиз», вечерняя экскурсия по историческому центру Звенигорода и многое другое.

Гости музея-заповедника А. С. Пушкина в усадьбе Вяземы во время театрализованной экскурсии могли пообщаться с ожившими царем Борисом Годуновым и его супругой, царицей Марией Григорьевной, со строителем дворца князем Н. М. Голицыным и другими историческими персонажами и побывать в музыкальном салоне князей Голицыных ХIХ века. В музее-заповеднике также прошли обзорные экскурсии по усадьбе Вяземы, концерт классической музыки и олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы».

Музей «Новый Иерусалим» подготовил для посетителей квест «Дружба народов», арт-медитацию по выставке «Свет между мирами», интерактивную программу «Дорогой предков» по постоянной экспозиции «Война. Победа. Память», музейные занятия «Дикие однолюбы» и «Без меня народ неполный», лекцию «Личные вещи патриарха Никона: от реставрации к экспозиции». Впервые в рамках «Ночи искусств» музей представил интеллектуальную игру — музейный квиз.

В музейном комплексе памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской прошло мероприятие «Подвиг во имя Отечества: историческая память народа» с интерактивной программой-лекцией «Зоя: символ народного единства», тематическими квизом и мастер-классом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.