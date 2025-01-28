«Очень тяжело говорить»: Алиса Фрейндлих пожаловалась на плохое самочувствие

90-летняя народная артистка Советского Союза Алиса Фрейндлих пожаловалась, что неважно себя чувствует, сообщает « Абзац ».

«Я плохо себя чувствую, мне сейчас очень тяжело говорить», — сказала Фрейндлих.

Артистка оказалась в больнице в конце 2020 года. У нее на 80% были поражены легкие.

Через некоторое время близкие Фрейндлих сказали, что у нее ухудшилось самочувствие. За несколько недель до приезда в больницу у актрисы нашли Covid-19.

Фрейндлих попала в реанимацию. В феврале 2021 года артистку выписали из больницы.

При этом у звезды «Служебного романа» появились осложнения. Она отмечала, что начала хуже дышать.

Ранее Путин наградил Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.