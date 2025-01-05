Обладателей «Золотых глобусов» объявят в США в воскресенье

Церемония награждения американской премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за прошлый год начнется в воскресенье вечером по местному времени, сообщает «Интерфакс» .

Эта премия присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы. Первая церемония прошла в 1944 году. Награды вручают за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Церемония проходит ежегодно в январе. Победителей объявляют по результатам голосования порядка 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

Среди претендентов на данную награду есть российский актер Юрий Борисов. Он номинирован за роль в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера.

Победителя в категории «Лучший драматический фильм» будут выбирать из следующих претендентов: «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнева, «Бруталист» Брэди Корбета, «Конклав» Эдварда Бергера и других. В номинации «Лучший комедийный фильм» представлены «Анора» Шона Бейкера, «Претенденты» Луки Гуаданьино, «Эмилия Перез» Жака Одиара и т. д.

За звание лучшего режиссера претендуют Жак Одиар, Шон Бейкер, Эдвард Бергер, Брэди Корбет и другие, а лучшего драматического актера Эдриан Броуди, Тимоти Шаламе, Дэниел Крейг, Колман Доминго и т. д. Среди актрис — Памела Андерсон, Анджелина Джоли, Николь Кидман и другие.

Кроме того, будут выбраны лучший актер и актриса в мюзикле/комедии и лучшая роль второго плана.