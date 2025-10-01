Новый Aurus Senat Киркорова успел насобирать 9 штрафов за нарушение ПДД

Автомобиль Aurus Senat, принадлежащий поп-королю Филиппу Киркорову, успел насобирать штрафов за нарушение ПДД. Водитель поп-короля превышал скорость на выделенных полосах для общественного транспорта и ездил по обочинам МКАД, сообщает SHOT .

Роскошный Aurus народного артиста РФ уже успел накопить 9 штрафов на общую сумму 13 тыс. рублей. За рулем находился личный водитель Киркорова. Последний штраф за превышение скорости был выписан накануне, и, вероятно, Киркорова возили в частную клинику. Машина была припаркована у входа в медучреждение.

В мае текущего года Филипп Киркоров приобрел новый автомобиль Aurus Senat баклажанного цвета. На транспортное средство была нанесена индивидуальная эмблема с инициалами артиста. Стоимость такого автомобиля может достигать 50 млн рублей.

