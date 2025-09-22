Новые правила для гостиничного бизнеса вступили в силу с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года деятельность средств размещения без наличия информации о таких средствах размещения в едином реестре классифицированных средств размещения и прохождения процедуры самооценки является незаконной. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Новый порядок регулирования деятельности средств размещения был принят Федеральным законом от 30.11.2024 № 436-ФЗ. У предпринимателей было достаточно времени, чтобы заблаговременно пройти необходимую процедуру на портале «Гостеприимство».

Ответственный бизнес Московской области, для которого важны правовое поле и качество услуг, свои обязательства выполнил. Подавляющее большинство гостиниц, баз отдыха и других средств размещения в регионе уже прошли самооценку и включены в реестр классифицированных средств размещения.

Предприниматели, проигнорировавшие либо не ознакомившиеся с новым законом, подлежат привлечению к административной ответственности по статье 14.39 КоАП РФ (влечет наложение значительных штрафов).

Если ваше средство размещения отсутствует в данном реестре, его деятельность на данный момент является незаконной. Министерство настоятельно рекомендует в срочном порядке пройти процедуру самооценки и приостановить свою деятельность до получения положительного результата.

Инструкция по прохождению классификации для средств размещения (этап «Самооценка») на портале «Гостеприимство» — https://fsa.gov.ru/about/deyatelnost/funktsii-v-sfere-turizma/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов. Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.