Новой площадкой для празднования Дня музеев в Егорьевске стал отдел истории

В Егорьевске отметили День музеев. Впервые праздник прошел сразу на двух площадках — не только в художественном отделе, но и в отреставрированном прошедшей осенью — отделе истории Егорьевского музея, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работники учреждения потрудились вдвойне и удивили жителей и гостей города увлекательной программой. Особенно удивили новинки. Во внутреннем дворике развернули площадку археологии, где дети, как настоящие ученые, искали сокровища древности. Для тех, кому больше нравится преображать настоящее, создали локацию «Технический сад», где можно было украсить одно из самых значимых исторических мест города — небольшой парк напротив электротехнического училища имени цесаревича Алексея. Участники мастерили плодовые деревья и размещали их на макете сада.

Необычной локацией удивил ученик Георгиевской гимназии победитель Всероссийской олимпиады школьников по истории Павел Тузов. Он провел настольную игру, благодаря которой можно было ненадолго стать студентом Механико-электротехнического училища, разгадывая головоломки, отвечая на вопросы и узнавая об истории егорьевского студенчества.

Отдохнуть от дел тоже можно было исторически — выпив иван-чая, заваренного в настоящем отреставрированном самоваре XIX века. Его специально для праздника передали музею из личной коллекции одной из сотрудниц.

Запечатлеть этот день можно было на фотозоне. Для любителей креативного фото подготовили костюмы, преображающие гостей площадки в благородных господ, царей и сказочных персонажей.

Одной из новинок стала театрализованная экскурсия в отделе истории.

«Это истории женщин разного времени. В „Мещере“ нас встречает девушка из местного племени, далее, с развитием, — женщины села Высокого, города Егорьевска, а в конце — женщина будущего. Можно узнать, о чем они думали, и отличаются ли их мысли от мыслей женщины сегодня», — рассказал сотрудник музея Василий Сумин.

Прошли и привычные посетителям музея программы: излюбленная в муниципалитете пешая экскурсия по городу и по по музеям, также экскурсоводы рассказывали об открывшейся ранее выставке «Победа — одна на всех» на Соборной площади, проводили полюбившиеся мастер-классы по традиционной в Егорьевске гуслицкой росписи, созданию славянских кукол, исторических фотоальбомов и другим видам творчества. Кипела жизнь и в художественном отделе — здесь прошли концерты, необычные экскурсии и другие развлечения.

Посетители Дня музеев благодарили сотрудников за проведенную программу и замечали, что Егорьевский музей — это всегда увлекательное приключение как для взрослых, так и для детей.

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