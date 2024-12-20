Новогоднюю сказку-бродилку «Тайна старого дома» покажут в Нижнем Новгороде

Сказка-бродилка «Тайна старого дома» вновь будет показана в Нижнем Новгороде в праздничные дни. Спектакль можно будет увидеть в Центре театрального мастерства, сообщает pravda-nn.ru .

С 20 декабря ЦТМ трансформировался в «дом с привидениями». В рамках сюжета этого уникального представления зрители знакомятся с волшебными духами, которые оберегают мастера игрушек и его дочь. Герои спектакля стремятся организовать для девочки новогодний праздник, оставаясь при этом незамеченными.

Зрители участвуют в этом волшебном путешествии, поддерживая добрых духов. Вместе они создают мелодии и наполняют пространство магической атмосферой, используя самые обычные вещи.

Премьера «Тайны старого дома» состоялась год назад, а в следующем сезоне спектакль больше не будет показан. Принять участие в этой бродилке можно с 20 декабря по 8 января, за исключением 31 декабря и 1 января.