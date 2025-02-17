Новое музейное пространство открыли при «Музее бабьей доли» в Коломне

Красильное заведение — это мини-музей с мастерской, в которой будут проходить экскурсии, лекции и мастер-классы по набойке и крашению тканей на основе старинных и современных технологий. Набойкой называют один из самых древних видов росписи ткани, при котором рисунок на полотне выполняется при помощи печати штампом.

«В окружении старинных ситценабивных платков и кубовых сарафанов наши экскурсоводы с радостью поведают вам о чудесах набойки, красоте набивных изделий и об удивительной семье коломенских красильщиков Ермаковых. Красильное заведение ждет своих гостей и творческих, талантливых мастеров», — рассказывает создательница музея Наталья Рябцева.

Красильная мастерская расположена в Коломне по адресу: улица Посадская, дом 35.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.