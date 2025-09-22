Нижегородские актеры снялись в «Рейсе-314» и поделились впечатлениями

История рассказывает о коррумпированном чиновнике Иване Никогда (Максим Лагашкин), который скрывается от закона и под чужим именем оказывается в кабине пилота рейса Москва — Владивосток. Когда настоящий командир внезапно умирает, десятки пассажиров остаются на борту с человеком, не умеющим управлять самолетом. Ситуацию усугубляют бывшие подельники Никогды среди пассажиров, поиски «пилота» среди актеров и пчелы, проснувшиеся в багажном отсеке.

В проекте снялись Максим Лагашкин, Анна Невская, Настя Попова, Андрей Лебедев и другие. Одну из главных ролей исполнил нижегородец Артем Сучков, одного из комедийных персонажей сыграл Игорь Колесников.

«В сериале у нас отличная команда и интересные обстоятельства. За период съемок я узнал, как самостоятельно посадить самолет, но, надеюсь, в жизни мне это не пригодится. Все персонажи, так или иначе, похожи на своих актеров, но в случае со Славой все совпадения случайны», — поделился актер.

Игорь Колесников рассказал, что его впечатлили масштабы съемочной площадки.

«Съемки проходили в новом кинопарке „Москино“ — до этого мне не приходилось там бывать. Честно, масштабы декораций поражали! Наш эпизод снимали в аэропорту. В кинокомплексе можно было воссоздать локацию и снимать в комфортных условиях для группы и съемочного процесса, без ограничений и препятствий, которые могли встретиться в реальном аэропорту. Надеюсь, что еще не один раз мне посчастливиться там посниматься. Моя роль — психолог в аэропорту. Мне часто достаются подобные роли. Думаю, располагает внешность, взгляд и умение слушать. Но в „Рейсе-314“ мой персонаж — не совсем обычный психолог, больше — странный и нестабильный. В этом и парадокс, комедия же», — рассказал актер.

Возрастное ограничение — 16+.