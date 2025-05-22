«Ничего такого не было»: Ольга Лапшина опровергла слухи о проблемах с сердцем

сегодня в 11:43

Актриса Ольга Лапшина опровергла информацию о проблемах с сердцем

Известная актриса театра и кино Ольга Лапшина опровергла информацию о своем плохом самочувствии и проблемах с сердцем, сообщает ТАСС .

Ранее SHOT сообщал, что 63-летней актрисе стало плохо в Театре Терезы Дуровой во время спектакля «Пигмалион». Лапшиной вызвали скорую помощь из-за сильной боли в области сердца.

«Telegram-каналы, как всегда, преувеличивают. Ничего такого не было», — заявила Лапшина.

Артистка добавила, что накануне в больнице ей сделали кардиограмму. В настоящее время актриса хорошо себя чувствует, а спектакль «Пигмалион» никто не прерывал.

Ольга Лапшина получила известность благодаря ролям в фильмах «Левиафан», «Все умрут, а я останусь», а также сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Аутсорс».