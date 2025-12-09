Ни одного корпоратива: Тимур Родригез стал самым невостребованным певцом

Тимура Родригеза назвали самым невостребованным певцом зимы. Все дело в слишком высоком гонораре в 3,5 млн рублей. У артиста не запланировано ни одного корпоратива на сезон, сообщает Mash .

Знаменитость требует за 50 минут выступления 3,5 млн рублей, а при безналичном расчете на 13% больше. Также Родригез хочет две гримерки, до 15 охранников, отдельную зону под кейтеринг, а также трехчасовую репетицию и место для парковки.

На этом список в райдере артиста не заканчивается. У него на столе должны стоять Moët & Chandon, козий или овечий сыр, фруктовая и ягодная тарелка, вода Vittel или Evian. Однако заказчики считают, что такие требования слишком высокие для музыканта и комика, поэтому очереди из желающих так и не выстроилось.

Сейчас у звезды не лучшее время. Ему нужно выплачивать 1,5 млн рублей алиментов на двух сыновей и 500 тыс. рублей экс-супруге Анне Девочкиной. В октябре Родригез обратился в суд и попросил снизить алименты в 4 раза, но бывшая жена не согласна. Она заявила, что тратит деньги на престижное обучение Мигеля и Даниэля.

Пара прожила вместе 16 лет и считалась одной из самых образцовых в мире шоу-бизнеса. Их брак рухнул внезапно — Родригез сообщил жене по телефону, что уходит из семьи. Вскоре он начал отношения с актрисой Екатериной Кабак.

