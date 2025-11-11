«Невинность обманчива»: Бородин оценил психическое состояние Диброва

сегодня в 19:37

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что намерен обратиться в контролирующие органы для правовой оценки действий телеведущего Диброва, позволившего себе появиться на публике голым, сообщает «Царьград» .

«Вне всяких сомнений, этот индивидуум активно распространяет в России идеи свингерства. Не удивлюсь, если его супруга покинула его из-за подобных наклонностей. Его кажущаяся невинность обманчива», — сказал общественник.

Ранее в интернете распространяется ролик, где мужчина, имеющий сходство с Дмитрием Дибровым, запечатлен в Московской области с открытыми половыми органами.

Создатели документального расследования «Скрытая жизнь VIP-персон» заявляют, что известный телеведущий был участником приватной вечеринки интимного характера. Ситуацию активно обсуждают в соцсетях.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.