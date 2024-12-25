Необычная премьера состоялась в «Театре мюзикла» в Екатеринбурге

Молодой коллектив детской филармонии — «Театр мюзикла» — празднует свой первый юбилей. В честь этого события подготовили оригинальную премьеру — мюзикл-комикс «Баранкин, будь человеком». На сцене, помимо актеров, будет задействован большой экран, на котором разворачивается настоящий комикс, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Сюжет повествует о юноше, который стремится произвести впечатление на свою любимую, прибегая к магии.

В этот морозный зимний день постановка «Баранкин, будь человеком!» переносит зрителей в детский лагерь «Дружба». Летними вечерами влюбленный Юрка мечтает завоевать сердце Зинки Фокиной.

На помощь своему застенчивому другу Юре приходит Костя Малинин, и вместе они разрабатывают смелый план, чтобы покорить сердце Зинки. Однако их замыслы не сбываются. Тем не менее непоседливые мальчики не отчаиваются и обращаются к магии. Театр часто экспериментирует с различными стилями, от краш-мюзикла до диджейской сказки, и юбилейная постановка обещает удивить зрителей.

Главные персонажи мюзикла — дети в возрасте от 12 до 16 лет. Билеты на предновогодние показы уже распроданы, но есть возможность приобрести их на январские сеансы, которые продлятся до февраля следующего года.