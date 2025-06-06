«Не надо вечно что-то делать»: Добронравов — о продолжении сериала «Сваты»
Добронравов не станет участвовать в возможных съемках продолжения «Сватов»
Фото - © Илья Питалев/РИА Новости
Актер Федор Добронравов заявил о своем нежелании участвовать в возможном продолжении популярного телесериала «Сваты», в котором он исполнял одну из ключевых ролей, сообщает NEWS.ru.
Артист пояснил, что, по его мнению, сериал уже раскрыл широкий спектр значимых вопросов и дальнейшее развитие сюжета не имеет смысла.
«Я не понимаю, как дальше снимать. Там так много сказали, было так много любви и доброты и всего-всего-всего, что я не понимаю дальше. Мы уже состарились, надо останавливаться. Не надо вечно что-то делать, снимать», — отметил Добронравов.
Между тем в марте звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал показала свою новорожденную дочь.