Актер Федор Добронравов заявил о своем нежелании участвовать в возможном продолжении популярного телесериала «Сваты», в котором он исполнял одну из ключевых ролей, сообщает NEWS.ru .

Артист пояснил, что, по его мнению, сериал уже раскрыл широкий спектр значимых вопросов и дальнейшее развитие сюжета не имеет смысла.

«Я не понимаю, как дальше снимать. Там так много сказали, было так много любви и доброты и всего-всего-всего, что я не понимаю дальше. Мы уже состарились, надо останавливаться. Не надо вечно что-то делать, снимать», — отметил Добронравов.

Между тем в марте звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал показала свою новорожденную дочь.