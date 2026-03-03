Названа официальная причина смерти звезды «Эйфории» и «Анатомии страсти»

Звезда сериалов «Эйфория» и «Анатомия страсти» Эрик Дэйн скончался от бокового амиотрофического склероза (БАС). Это официально подтвердили врачи, сообщает Super.ru со ссылкой на People.

Было опубликовано медицинское свидетельство о смерти Дэйна. В нем сказано, что причиной смерти актера стал боковой амиотрофический склероз.

Дэйн умер утром 20 февраля. Ему было 53 года. За 10 месяцев до смерти он признался, что ему диагностировали БАС. Актер до последнего смотрел на мир с оптимизмом и рассказывал о своем опыте борьбы с недугом, стремясь вдохновить окружающих.

Незадолго до смерти он оставил послание своим дочерям. Дэйн просил их найти свою мечту и идти к ней.

«Любите своих друзей всем сердцем. Билли и Джорджия, вы — мое сердце, вы — все для меня. Спокойной ночи. Я люблю вас. Это мои последние слова», — писал актер.

Дэйн снимался в таких популярных лентах, как «Зачарованные», «Анатомия страсти», «Эйфория», «Плохие парни 4».

