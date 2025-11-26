Названа дата старта продаж билетов на «Щелкунчика» в Большом театре

2 декабря в продажу поступят билеты на показ знаменитого балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского на Исторической сцене Большого театра, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

В этом году билеты можно купить только на официальном сайте театра, в кассах их продавать не будут. Реализовывать билеты будут в рамках специальной программы.

В билетах будут указаны ФИО гостя, номер документа, удостоверяющего личность. При проходе на спектакль гость должен показать контролеру в том числе и этот документ. Покупатель также может приобрести билет еще для трех человек.

Из-за высокой популярности спектакля часть билетов будет доступна на аукционе для физических и юридических лиц, для участия в нем нужно заранее подать заявку. Часть собранных средств направят на поддержку артистов театра. Подача заявок открылась 26 ноября в 12:00.

