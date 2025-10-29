Названа дата похорон актера Романа Попова из «Полицейского с Рублевки»

Актер Роман Попов, известный по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», ушел из жизни в возрасте 40 лет из-за осложнений, вызванных химиотерапией. В 2025 году у него произошел рецидив онкозаболевания головного мозга. Шесть лет назад Попов сумел справиться с раком, однако болезнь вернулась, вызвав серьезные последствия. Смерть настигла Попова в больнице его родного города Йошкар-Олы. У актера остались супруга и трое детей. Стали известны дата и место прощания с ним, сообщает kp.ru .

«Рому похоронят в субботу (1 ноября — ред.). Прощание пройдет в Москве. Сейчас решается вопрос с местом захоронения», — рассказала подруга актера, продюсер Наталья Громова.

В августе 2025 года, после рецидива болезни, Роман был вынужден прервать свою работу в кино и сосредоточиться на лечении. В этот период Попов, который в последние месяцы испытывал серьезные трудности с передвижением и зрением, переехал в Йошкар-Олу, где за ним ухаживала его мать. Его жена Юлия с тремя несовершеннолетними детьми осталась в Москве, где проживала семья. Несмотря на это, актера регулярно навещали близкие и коллеги.

«Благодаря нашей общей подруге Галине Дудиной,удалось достучаться до врача, с которым уже давно хотела связаться мама Ромы. Он взялся за лечение, и уже были значительные улучшения. Болезнь стала отступать, но организм Ромы не справился», — поделилась Громова.

На фоне интенсивной химиотерапии у Попова возникли сопутствующие проблемы со здоровьем, в частности, с кишечником. В связи с этим 11 октября он был срочно госпитализирован и прооперирован. После пробуждения от наркоза Роман не смог самостоятельно дышать, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, что привело к полиорганной недостаточности.

