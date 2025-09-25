Народный артист РФ Олег Басилашвили развеял слухи о своем уходе со сцены

Олег Басилашвили — о своем уходе со сцены: я буду выходить в другом виде

Слухи, распространившиеся в СМИ, о якобы уходе Олега Басилашвили из Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, являются недостоверными, сообщает сайт MK.Ru .

В общении с представителями прессы народный артист РФ уточнил, что из текущего репертуара театра убрали спектакль «Лето одного года», где он играл вместе с Алисой Фрейндлих. Данную информацию подтвердили и официальные представители администрации театра.

Басилашвили акцентировал внимание на том, что намерен продолжать свою профессиональную деятельность на сцене БДТ, участвуя в других театральных постановках.

«Я буду выходить в другом виде. Театр счел нужным снять спектакль с репертуара. В других работах я буду занят», — подчеркнул артист.

А вот его коллега по сцене Алиса Фрейндлих решила завершить свою работу в БДТ. Спектакль, запланированный на сентябрь с участием обоих актеров, отменен, так как Фрейндлих отказалась от дальнейших выступлений. Басилашвили отметил, что причиной такого решения стали серьезные обстоятельства, в частности, проблемы со здоровьем, которые не позволяют актрисе выходить на сцену.