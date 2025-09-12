Нужно относиться сдержаннее и умереннее к произведениям искусства и не обрушиваться с преждевременной критикой на новый монумент из Свердловской области, сообщил РИАМО заслуженный художник России и Армении, скульптор Микаэль Согоян.

Очередная неоднозначная скульптура вызвала массу возмущений среди россиян. Памятник местным ветрам, установленный в городе Качканаре, подвергся мощной критике. В соцсетях его сравнивают со скелетом рыбы или кучей экскрементов. Комментаторы пишут, что ветер он точно не напоминает, и придумывают иные остроумные эпитеты для памятника.

«Мое мнение таково: нужно быть спокойнее и сдержаннее, не вводить запретов. В нашей стране в разные времена их и так было достаточно много. Мы должны все же дышать свободой времени. Я считаю, что искусство должно принадлежать массам, абсолютно разным массам, мы не можем транслировать его только на одну прослойку. Искусство должно быть разным и доступным для общества», — заявил Согоян.

Что касается упомянутого выше «Памятника ветрам Качканара», то заслуженный художник России и Армении считает, что пока критиковать скульптуру неразумно: композиция еще не завершена, а людей, настроенных к ней радикально, не так много.