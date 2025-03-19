Надежда Бабкина раскрыла секрет, как привлечь мужское внимание

В среду свое 75-летие отмечает народная артистка РФ Надежда Бабкина. Певица рассказала, что у нее до сих пор много ухажеров и она получает достаточно мужского внимания. Также исполнительница поделилась секретом по привлечению мужчин, сообщает kp.ru .

Бабкина отметила, что за этим стоят большая женская мудрость и несколько правил, которым она старается следовать. Для начала певица посоветовала женщинам быть собой, не рисоваться и вести себя согласно своим чувствам. Так, по ее мнению, счастье не пройдет мимо.

Также исполнительница отметила, что быть рядом с мужчиной — это большая работа. Женщина не сможет понять, что чувствует партнер, а мужчина никогда не догадается, на что могла обидеться его дама. Бабкина рекомендовала всегда говорить партнеру то, что на сердце, объяснять, что могло обидеть.

Она добавила, что мужчины любят чистоту и порядок, поэтому важно вкусно готовить и поддерживать аккуратную атмосферу в доме.

«Ухажеров у меня предостаточно. Вопрос — надолго ли? И мужик должен иметь свое пространство. Это обязательно», — заключила артистка.