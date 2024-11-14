Начался прием заявок на конкурс «Лучшая организация в сфере туризма Подмосковья»

13 ноября министерство культуры и туризма Московской области открыло прием заявок на конкурс «Лучшая организация в индустрии туризма». В 2024 году представлено 10 номинаций, 8 из которых предназначены для отелей и две — для туристических компаний. К участию в конкурсе приглашаются как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, занимающиеся туристической деятельностью на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Принять участие в конкурсе можно, подав заявку на официальном сайте проекта. Заявки принимаются до 8 декабря.

Определять победителей в каждой номинации будут опытные отраслевые эксперты.

Туристы также смогут внести свой вклад в выбор лучших отелей и туркомпаний — с 12 по 22 декабря на сайте будет запущено онлайн-голосование, в котором любой желающий сможет отдать голос своему фавориту.

Торжественное подведение итогов состоится 25 декабря.

Ранее сообщалось, что путешественники на 73% чаще стали посещать старинные подмосковные цитадели. С начала года наибольшее число визитов в исторические локации такого типа пришлось на октябрь. Самой популярной локацией стал Волоколамский кремль, деревянная версия которого была построена в XII веке.