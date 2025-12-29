На Новый год зрителей ждут «Голубой огонек» и премьеры комедий

В новогодние праздники российские федеральные телеканалы сделали ставку на классическое советское кино и масштабные развлекательные шоу, сообщает РИА Новости .

Как следует из телепрограмм, вечер 31 декабря начнется с культовых фильмов: «Первый канал» покажет «Карнавальную ночь» и «Кавказскую пленницу», а «Россия 1» — «Иронию судьбы» и «Бриллиантовую руку». После традиционного обращения президента Владимира Путина в эфир выйдут главные новогодние шоу: «Голубой огонек — 2026» на «России 1» и праздничный концерт на Первом канале.

В новогоднюю ночь также запланированы премьеры, такие как специальный выпуск «Однажды в России» на ТНТ и новое шоу «Новогоднее новоселье» на НТВ.

В первые дни января зрителей ждут продолжения популярных франшиз — «Елки 11», «Холоп 2» и марафоны мультфильмов студии «Союзмультфильм».

