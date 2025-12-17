На Дмитрия Нагиева написали донос за слова об усталости от военных фильмов

Депутат курской областной думы Дмитрий Гулиев написал донос на актера Дмитрия Нагиева и потребовал признать его иноагентом. Ему не понравились слова знаменитости об усталости от военных фильмов, сообщает «Осторожно, новости» .

Гулиев написал обращения в Минюст и в Минкульт. Он попросил ведомства оценить высказывания Нагиева на премьере фильма «Елки-12». Актер ответил на вопрос журналистов, в чем секрет популярности картины.

«Популярность будет расти, потому что столько фильмов про войну, просто сил уже нет. Серость, грязь. Это (фильм „Елки-12“ — ред.) иллюзия мирной счастливой жизни», — заявил Нагиев.

Также у него спросили об авантюрах в личной жизни, которые произошли у него в этом году. Актер удивился вопросу и напомнил, что «идет четвертый год войны».

По словам Гулиева, ему поступают обращения от жителей Курской области и участников СВО, которым слова артиста не понравились. Депутат также подчеркнул, что Нагиев много времени проводит за границей. Он напомнил, что в 2022 году звезда высказался против властей России.

При этом Нагиев не говорил ничего о спецоперации. Он только снял ролик, в котором бреет голову под песню «Поезд в огне». Однако Гулиев потребовал ограничить участие актера в проектах, финансируемых из государственного бюджета, и признать его иноагентом.

