Музыкант Сергей Серов выступил на концерте проекта «Человек искусства» в Можайске

В минувшую субботу в Можайске состоялся очередной концерт проекта культурно-досугового центра «Человек искусства». Гостем вечера стал музыкант Сергей Серов — руководитель местного духового оркестра и участник группы Uma2rman.

Сергей Серов исполнил сольные произведения на тромбоне, а также выступил в дуэтах с баяном и скрипкой. К нему присоединились руководители коллективов Можайского КДЦ и духовой оркестр «Гренадер». В программе прозвучали джазовые импровизации и современные обработки народных мелодий.

Музыкант рассказал о начале своего творческого пути, отметив, что любовь к музыке появилась еще в музыкальной школе, а затем продолжилась в Московской консерватории. В Можайск он переехал во время пандемии и начал работать в духовом оркестре как исполнитель и педагог.

«Музыка просто живет внутри. Хочется слушать ее постоянно», — поделился Сергей Серов.

Он отметил, что совмещает работу в оркестре с участием в известной группе благодаря контрасту между этими направлениями.

Проект «Человек искусства» продолжает знакомить жителей Можайска с творческими личностями округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.