Музыкант Юрий Лоза не видит смысла возвращаться в медийное поле с новыми хитами

В последние десять лет музыкант и композитор Юрий Лоза не выпустил ни одной новой популярной песни, однако стал известен как активный комментатор значимых событий и скандалов. Обсуждая свои творческие планы, он заметил, что у него есть множество песен и стихов, которые он мог бы представить широкой аудитории, но пока этого не произошло, сообщает Общественная Служба Новостей .

Лоза рассказал, что дело не в отсутствии новых работ, а в том, что современный шоу-бизнес управляется сильными фигурами, которые выбирают, каких артистов продвигать. Он подчеркнул, что внимание к музыканту зависит от интересов крупных продюсеров и медиа.

В условиях, где предпочтения аудитории не учитываются, даже если у артиста много поклонников, его успех не гарантирован. По словам Лозы, шоу-бизнес всегда подстраивается под коммерческую выгоду, а не под настоящие музыкальные предпочтения людей.

«Я знаю, что такое слава, я был на большой сцене. Меня всем этим не удивить, поэтому не вижу смысла возвращаться в большое медийное поле», — отметил он.

Лоза уверен, что может спокойно делиться своими работами на различных платформах, которые смогут обеспечить им большую популярность, чем традиционные радио и концерты. Он не ожидает изменений в существующей системе и уверен, что интерес к его творчеству останется вне зависимости от новых хитов.