Музыкальный критик назвал причины новой популярности звезд 90-х среди молодежи

Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, что популярность артистов 90-х, таких как Татьяна Буланова и Олег Газманов, связана с вирусным распространением их роликов в соцсетях, сообщает «ФедералПресс» .

Артисты 90-х годов вновь становятся востребованными у молодежи. Татьяна Буланова, Олег Газманов и Надежда Кадышева собирают полные залы, а их творчество активно обсуждается в интернете.

Музыкальный критик Евгений Бабичев пояснил, что причина новой волны популярности не в изменениях в творчестве исполнителей, а в том, что их музыка и хореография стали вирусными благодаря соцсетям.

«Дело не в творчестве, потому что творчество тех, кто сейчас завирусился, было давно всем известно. Причина в том, что в какой-то момент кому-то пришло в голову положить ту или иную музыку на ролик, который набрал популярность. И это вирусно стало распространяться среди пользователей соцсетей», — рассказал Бабичев.

Эксперт отметил, что Олег Газманов вновь оказался на пике популярности благодаря удачному фрагменту его хореографии, который разошелся по соцсетям. Аналогичная ситуация произошла с Татьяной Булановой, на которую обратили внимание из-за необычной подтанцовки и хореографии.

По мнению Бабичева, любой артист 90-х может получить «второе дыхание», если его творчество подойдет для создания мемов и вирусных роликов. Среди возможных кандидатов он назвал Александра Буйнова, Валерия Сюткина, Шуру, Игоря Сорина и Ирину Салтыкову.

«Просто нужен толчок в виде волны, запущенной в интернете», — подытожил музыкальный критик.