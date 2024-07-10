Музыкально-поэтический вечер прошел в центральной библиотеке Зарайска

8 июля в России прошел День семьи, любви и верности — праздник, посвященный православному дню памяти святых Петра и Февронии. В этот день в центральной библиотеке состоялся вечер, на котором звучали музыкальные произведения и стихи. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Замечательная концертная программа позволила зрителям погрузиться в волшебный мир искусства, красоты и гармонии. Прекрасная музыка и поэзия создали атмосферу праздника и наполнили сердца присутствующих теплотой и волшебством.

Артисты, выступавшие на вечере, смогли передать свою любовь к искусству и вдохновить зрителей на новые творческие свершения. Их талант и страсть к музыке и поэзии заставили сердца зрителей биться быстрее, а глаза — сверкать от восторга.

Великолепное исполнение музыкальных произведений и стихов вдохновило всех присутствующих на эмоциональные переживания и внутренний рост. Каждая нота и каждое слово зазвучали в сердцах слушателей, наполнив их души радостью и надеждой.

Этот вечер стал не только праздником искусства, но и возможностью для каждого участника почувствовать радость общения и вдохновения. Все присутствующие стали частью большой и дружной семьи, где правят любовь, тепло и взаимопонимание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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