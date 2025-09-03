Музпрограмма к выставке «Свет между мирами» открылась в музее «Новый Иерусалим»

Музей «Новый Иерусалим» в округе Истра продолжает уникальный формат интеграции искусств, предлагая тематические музыкальные программы к большим выставочным проектам. В этот раз музей представляет цикл концертов к выставке «Свет между мирами». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Свет между мирами» — международный проект, посвященный малоизученному пласту советского, узбекского и русского модернизма 1920–1930-х годов. Выставка, открытая в «Новом Иерусалиме» совместно с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана, объединяет две уникальные музейные коллекции, сформированные вопреки всем правилам советского музея. Экспозиция раскрывает переплетения восточной и западной культур, многообразие творческих поисков художников 20–30-х годов XX века, предлагает поразмышлять о месте человека в современном мире и во вселенной.

В рамках выставки будут проведены три музыкальных вечера, которые помогут полнее раскрыть главные темы выставки. Музыка перенесет в атмосферу стремительно меняющегося мира первой трети прошлого века и таинственного Востока, а звуковые образы дополнят живопись и графику.

Ведущий музыкальной программы — музыковед Ярослав Тимофеев, хорошо известный гостям музея по фестивалю «Лето. Музыка. Музей» и циклу концертов «Музыка с Ярославом Тимофеевым». Он представит программу с участием известных солистов и коллективов и сам выступит ведущим каждого из трех вечеров.

Первый музыкальный вечер — концерт «Свет между мирами» — состоится 13 сентября и будет посвящен теме Востока в музыкальном искусстве XIX — начала XX веков. Шедевры русской музыки, перенесут зрителей в Индию и Иран, на Кавказ и в степи Средней Азии. В программе прозвучат как известные произведения, так и настоящие музыкальные редкости, например, «Восточный танец», написанный совсем молодым Сергеем Рахманиновым.

На сцену выйдут пианист Элси Варандо, виолончелистка Анна Рене Строжевская и камерный оркестр «Prometheus» под управлением Михаила Калицкого.

Вторая программа, 27 сентября, называется «Человек — это звучит» и посвящена эволюции образа человека в классической музыке. Образ человека в искусстве ХХ века — центральная тема выставки «Свет между мирами».

Исполнители представят ярчайшие произведения классической музыки трех столетий, написанные композиторами разных стран. Зрители услышат сочинения Бетховена и французских клавесинистов, Шумана и Скрябина.

На сцену выйдет один из самых поэтичных пианистов современности, лауреат международных конкурсов, Константин Хачикян, покоривший публику не только виртуозностью, но и образностью исполнения.

Заключительный концерт «Из России с музыкой» состоится 18 октября. Он посвящен сочинениям, написанным русскими композиторами в эмиграции (1920–1930-е годы).

Популярные вальсы Крейслера в виртуозном переложении его друга Рахманинова в этом концерте соседствуют с раритетным «Квинтетом» Прокофьева, а музыка великого Стравинского — с сочинениями Черепнина, чье имя с течением времени оказалось практически забыто. Программа, как и выставка «Свет между мирами» возвращает публике творчество мастеров, которые озарили свое время, но были незаслуженно вычеркнуты из истории отечественного искусства.

Исполнит произведения оркестр Творческого объединения «Притяжение», созданного скрипачом из легендарной династии Даниилом Коганом.

«Интеграции музыкального искусства в выставочные проекты открывают новые горизонты для восприятия творчества художников. Музей продолжает эту уникальную практику, предлагая посетителям не просто созерцательное знакомство с искусством модернизма 1920–1930-х годов, а полноценное погружение в атмосферу эпохи через синтез визуального и музыкального восприятия. Подобный формат просветительской работы, в том числе и благодаря работе кураторов-ведущих, расширяет концепцию музея «Новый Иерусалим» и, уверена, обогащает культурный опыт гостей выставок и концертов», — сообщила генеральный директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.