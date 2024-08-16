Музейно-выставочный центр запустил серию летних пленэров, приуроченных к юбилею Серпухова

Мероприятие состоится 17 августа в 11:00. Сбор на остановке «5-я школа», район ул. Чернышевского.

В рамках мероприятия запланирована небольшая экскурсия от сотрудников МВЦ об истории Спасского храма. Участники будут рисовать и фотографировать Спасский храм или пейзажи рядом с храмом и в бору.

С собой нужно взять складной стул или туристический коврик, краски и другие художественные материалы которыми вы работаете, планшет с креплениями в виде резинки или прищепки, чтобы листы не разлетались от ветра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.