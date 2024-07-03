Музей Звенигорода 6 июля приглашает на арт-викторину «Тропами искусства»

В Звенигородском манеже государственного музея-заповедника 6 июля состоится арт-викторина «Тропами искусства». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Викторина позволит всем желающим проверить свои знания в области искусства и открыть для себя неожиданные и занимательные эпизоды из истории живописи и биографий знаменитых художников. Участники смогут продемонстрировать свою эрудицию и погрузиться в увлекательное путешествие по страницам истории искусства.

Начало викторины в 12:00. Подробности на сайте. 12+

Звенигородский музей-заповедник «Манеж» — выставочный комплекс Звенигородского государственного музея-заповедника. Его локации наполнены уникальными музейными экспонатами и произведениями искусства, а также объемными проекциями на модели старинного городища.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.