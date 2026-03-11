Музей в Рузском округе получил знак «Хорошее место» от Яндекса

Рузский краеведческий музей удостоен отметки «Хорошее место» от сервиса Яндекс за высокие оценки посетителей и положительные отзывы. Награду присваивают организациям, которые пользователи особенно рекомендуют к посещению, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В музее регулярно проходят мероприятия, встречи и мастер-классы, работают детские кружки. Учреждение стало не только хранилищем исторических экспонатов, но и площадкой для культурной и просветительской работы. За отметкой стоят отзывы об экскурсиях и интерес к истории Рузского края.

«Спасибо всем, кто посещает музей, участвует в экскурсиях, делится своими впечатлениями и поддерживает сотрудников теплыми словами. Это помогает нашему культурному учреждению развиваться, создавать новые маршруты и становиться еще более интересным для гостей. Ждем новых встреч в Рузском краеведческом музее!» — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.