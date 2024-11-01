Музей скорой помощи открылся в Нижнем Новгороде

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Новый музей находится в здании № 9 по улице Деловой в Нижнем Новгороде

Главный редактор «Стационар пресс» Алексей Никонов в своем Telegram-канале рассказал о том, что в Нижнем Новгороде был открыт музей скорой помощи (0+). Он располагается в здании № 9 на улице Деловой, сообщает ИА «Время Н» .

Никонов рассказал, что в этом месте выставлены уникальные медицинские устройства и исторические документы, которые иллюстрируют процесс формирования и развития нижегородской службы скорой помощи.

Также посетители музея смогут увидеть архивные фотографии, некоторые из которых публикуются в первый раз.

Между тем в Нижнем Новгороде прошел VII отраслевой форум-диалог «День безопасности атомной энергетики и промышленности», в ходе которого состоялась панельная дискуссия «Экология — зеркало технологий».