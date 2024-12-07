Музей истории привели в порядок в школе округа Подмосковья
Фото - © Пресс-служба филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
В Шатуре в школе села Петровское открылся музей, посвященный истории образовательного учреждения. Этот проект стал возможен благодаря благотворительной помощи от Шатурской ГРЭС, которая оказала поддержку в проведении ремонта музейного пространства. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В ходе работ были заменены окна, уложен новый линолеум, закуплены современные светильники и обновлены обои. Также установлены ролл-шторы и маркерная доска. Изменения в помещении создают комфортные условия для проведения экскурсий и образовательных мероприятий.
Открытие музея стало важным событием для школы. Новое пространство будет способствовать развитию интереса к истории и культуре среди подрастающего поколения.
Эта благотворительная помощь стала частью долгосрочной программы социальных инвестиций ПАО «Юнипро». Компания продолжает стремиться к созданию благоприятной социальной среды и улучшению качества жизни людей в регионах присутствия, что соответствует лучшим ESG-практикам в области социальной ответственности.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.
Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.