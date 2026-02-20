сегодня в 12:44

Музей истории ГУЛАГа в Москве превратят в Музей памяти

Московский Музей истории ГУЛАГа получит новые название и формат — теперь это Музей памяти. Информация появилась на официальном сайте культурного учреждения.

Музей истории ГУЛАГа прекратил свою работу в ноябре 2024 года. Формальным основанием для закрытия послужили выявленные в ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности.

В настоящее время на сайте музея появилось уведомление о скором открытии Музея Памяти. В сообщении указано, что он будет призван хранить память о жертвах геноцида, совершенного в отношении советского народа.

Кроме того, в музее представят экспозицию, охватывающую все периоды военных преступлений нацистских сил в период Великой Отечественной войны. На момент публикации заметки уведомление является единственной страницей портала, которая работает.

По данным «Осторожно, новости», учреждение с марта 2026 года возглавит Наталья Калашникова, ранее занимавшая пост директора музея «Смоленская крепость».

