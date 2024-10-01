Мультимедийное оборудование обновили в Ногинском выставочном центре

В рамках реализации национального проекта «Культура» в Ногинском музейно-выставочном центре обновлено мультимедийное оборудование. Техническое переоснащение направлено на модернизацию экспозиционно-выставочного пространства и повышение уровня взаимодействия посетителей с культурным наследием региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Ключевой особенностью центра является фильм об истории города Богородска-Ногинска, который демонстрируется в экспозиции круглого зала. Благодаря новому мультимедийному оборудованию посетители могут погрузиться в историю города через рельефную композицию на стенах зала. Это создает эффект «ожившей» стены, которая, наполняясь историческими событиями, показывает кинохронику, вызывая у зрителей чувства сопереживания и сопричастности.

Особое внимание уделено залу Первой мировой войны, где дополнено оборудование и создан документальный фильм о 209-м пехотном Богородском полке, а также два новых фильма о русской армии и оружии.

Значительным обновлением стало приобретение интерактивного стола, позволяющего сконцентрировать информацию о жителях Ногинского района и Богородского округа, удостоенных звания «Почетный гражданин». Посетители могут познакомиться с вкладами выдающихся личностей, участвующих в развитии региона.

Также в залах музея установлены интерактивные киоски. В зале Природы киоск предлагает посетителям профессиональные съемки флоры и фауны Богородского края, звуки пения птиц, знакомство с насекомыми и животными Восточного Подмосковья. Зал Истории теперь оборудован киоском с архивными фотографиями города Богородска и активной картой. В зале Великой Отечественной войны собрана информация о Великой Отечественной войне и о подвигах земляков.

Реализация национального проекта «Культура» позволила Ногинскому музейно-выставочному центру установить современное музейное оборудование и обновить информационный контент. Модернизация сделала музей более доступным и привлекательным объектом культурного пространства. Техническое переоснащение обновило классическую музейную экспозицию, усилив ее информативность, яркость и современность.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.