Можно и нужно говорить: блогер объяснила тренд на кино 90-х

Блогер Маруся Михейчик заявила, что романтизация в сегодняшнем кинематографе эпохи нулевых и 90-х связана с попыткой объяснить то время, сообщает «ФедералПресс» .

Дети 90-х, которые строят сегодняшнюю Россию, пересматривая и снимая фильмы о 90-х пытаются объяснить, почему кто-то из них купался в роскоши, а другие жили от недели к неделе, отметила Михейчик.

«Стало не просто можно, а нужно об этом говорить, чтобы подобное не просто не возобновилось, а, фактически, не продолжилось», — пояснила блогер.

По ее словам, например, кадры из сериала «Бригада» до сих пор вирусятся по всему интернету с восхищенными подписями, хотя не факт, что все зрители понимают его правильно. То же можно сказать про недавний фурор «Слова пацана»: его поняли единицы.

Блогер добавила, что такая же история может произойти с сериалами «Дети перемен» и «Лихие», но ей хотелось бы, чтобы тренд вел к осознанному осмыслению прошлого.